Incidente nel primo pomeriggio in Via Popilia, a Rimini. Tre auto, una Fiat Panda, una Opel Corsa e una Musa si sono scontrate in prossimità di un incrocio, per ragioni da accertare, al vaglio della Polizia Stradale. Intervenuti sul posto anche i sanitari del 118 con tre auto ambulanze e i Vigili del Fuoco. Circolazione stradale fortemente compromessa per la rimozione dei veicoli.