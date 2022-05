Rimini: scontro frontale in viale Tripoli, strada chiusa nelle due direzioni

Viale Tripoli, a Rimini, è chiuso in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 13 di lunedì. Diversi i mezzi coinvolti. Da una prima ricostruzione pare che una Fiat Panda, condotta da una signora, abbia sbandato dopo che il guidatore di una Lancia Ypsilon, ferma poco prima del sottopasso ferroviario, ha aperto la portiera dell'auto incurante dell'arrivo, da dietro, della vettura. La Panda ha così invaso la corsia in direzione mare dove proveniva un Fiorino. Violento l'impatto frontale. Esplosi gli airbag di entrambi i mezzi. La donna è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118 giunti sul posto. Diverse le pattuglie della Polizia locale per gestire il traffico, che intanto si è congestionato, e per i rilievi del caso.