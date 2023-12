POLIZIA LOCALE Rimini: scontro frontale tra due auto, coinvolti due minori [fotogallery]

Un brutto incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì a Rimini. Una Audi a3 stava percorrendo in direzione mare monte via Briolini quando si è scontrata con una Daihatsu terios che stava procedendo in direzione contraria ed era nell'atto di svoltare a sinistra su via Bramante. Un impatto che ha fatto spostare di alcuni metri la vettura giapponese. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e la pattuglia della Polizia Locale che ha chiuso la strada per consentire i rilievi.

Coinvolti nell'incidente anche due minori. Gli occupanti delle vetture sono stati portati per precauzione in ospedale, ma non avrebbero riportato gravi conseguenze.

