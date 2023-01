Rimini: scontro scooter-auto, senza gravi conseguenze per il centauro

Incidente stradale nella tarda serata di venerdì a Rimini, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, poco distante dal comando provinciale dei Carabinieri. Una vettura si stava immettendo nella carreggiata da un distributore di benzina posto sulla destra, quando ha urtato uno scooter che viaggiava in direzione mare. Il centauro è finito a terra, senza gravi conseguenze, mentre l'autista dell'auto avrebbe proseguito la sua corsa senza fermarsi a prestare soccorso. Sul posto la Polizia di Stato per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità Al vaglio anche elementi per poter risalire al conducente della vettura.