Rimini: scontro senza gravi conseguenze sotto il grattacielo

Una mancata precedenza all'origine dell'incidente avvenuto giovedì mattina in via Matteucci a Rimini. Proprio sotto il grattacielo. Una C3 condotta da un ragazzo, stava provenendo dal porto canale verso il centro città quando all'altezza dell'incrocio con via Principe Amedeo, si è scontrata con una utilitaria hyundai che proveniva dalla parte opposta. Macchine gravemente danneggiate, ma conseguenze lievi per i conducenti. Sul posto anche il 118 che ha prestato le prime cure.

