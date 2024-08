Rimini, scontro tra auto e bici sulla Statale Adriatica: ciclista in condizioni critiche [fotogallery]

Verso le 7.15 della mattinata di Ferragosto, lungo la statale Adriatica, all'altezza del bar/distributore Sam tra Viserbella e Torre Pedrera, è avvenuto lo scontro violento tra un 58enne italiano in sella alla sua bicicletta e un'auto, una Citroen C3 guidata da un uomo. Entrambi procedevano in direzione sud. Ad avere la peggio il ciclista investito: è stato portato in eliambulanza all'Ospedale Bufalini di Cesena in condizioni critiche. Sul posto per i rilievi la Polizia Stradale che ha provveduto anche a gestire il traffico in tilt.