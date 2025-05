CRONACA Rimini, scontro tra due moto e un’auto sulla via Emilia: feriti entrambi i motociclisti L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio a Santa Giustina, all’incrocio con via Ferrari. Indagini in corso sulla dinamica.

Rimini, scontro tra due moto e un’auto sulla via Emilia: feriti entrambi i motociclisti.

Incidente stradale nel primo pomeriggio di domenica, sulla SS9 via Emilia a Santa Giustina, in corrispondenza dell’incrocio con via Ferrari.

Il sinistro ha coinvolto due moto e un’automobile, una Hyundai i10 . Secondo una prima ricostruzione, l’auto si sarebbe immessa da via Ferrari sulla via Emilia proprio mentre le due moto stavano transitando in direzione Rimini-Santarcangelo. L’impatto è stato particolarmente violento.

I due motociclisti sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118. Entrambi sono stati affidati alle cure mediche, mentre la Polizia Locale ha avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

