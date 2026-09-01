CRONACA Rimini, scontro tra moto in via Bastioni Meridionali: feriti un 66enne e un minorenne | FOTO L’incidente nella prima serata di lunedì. Entrambi trasportati al Bufalini di Cesena.

Rimini, scontro tra moto in via Bastioni Meridionali: feriti un 66enne e un minorenne | FOTO.

Incidente stradale a Rimini nella serata di lunedì 31 agosto in via Bastioni Meridionali, a pochi passi dall’Arco d’Augusto. Intorno alle 20 si sono scontrati uno scooter Honda SH, condotto da un uomo di 66 anni, e una motard guidata da un ragazzo minorenne.

Secondo una prima ricostruzione, il 66enne stava uscendo dal Santuario della Madonna della Misericordia e si stava immettendo in via Bastioni in direzione dell’Arco d’Augusto. Dalla direzione opposta sopraggiungeva il giovane, diretto verso il santuario. Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi sono entrati in collisione all’altezza del civico 23.

L’impatto ha fatto cadere entrambi sull’asfalto. Sul posto sono intervenute due ambulanze e due automediche. I due motociclisti, rimasti coscienti, sono stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena.

La Polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Durante i soccorsi e la rimozione dei mezzi, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

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