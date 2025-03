CRONACA Rimini, scooter con targa sammarinese si scontra con auto: minorenne in gravissime condizioni L’incidente è avvenuto nella notte in via Acquario. Il ragazzo è stato sbalzato a terra dopo l’impatto con una Opel Astra. Indagini in corso per chiarire la dinamica.

Rimini, scooter con targa sammarinese si scontra con auto: minorenne in gravissime condizioni.

Un grave incidente si è verificato nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo in via Acquario, a Rimini, dove un ragazzo minorenne è rimasto seriamente ferito dopo essere stato investito da un’auto.

Il giovane, a bordo di uno scooter Yamaha con targa sammarinese, stava uscendo da una stradina privata quando si è trovato sulla traiettoria di una Opel Astra. L’impatto è stato molto violento: il motorino è stato sbalzato a terra e il ragazzo ha riportato lesioni importanti nella caduta sull’asfalto.

Secondo le prime informazioni, l’auto stava percorrendo via Acquario, direzione monte, quando si è trovata improvvisamente davanti il ciclomotore. L’impatto sarebbe stato inevitabile, ma la dinamica esatta resta ancora da chiarire: le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi per accertare eventuali responsabilità.



I soccorsi sono arrivati in pochi minuti: il 118 ha inviato un’ambulanza e un’auto medica per prestare le prime cure. Il ragazzo è stato poi trasferito d'urgenza all'ospedale "Bufalini" di Cesena. Mentre Polizia di Stato e Polizia Municipale hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’accaduto.





