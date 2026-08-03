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Rimini, scooter contro furgone in via Settembrini: ferito un minorenne

Il giovane, presumibilmente, ha tentato il sorpasso sulla destra ed è stato sbalzato a terra. Sul posto due ambulanze, il medico del 118 e la Polizia Locale

3 ago 2026
Rimini, scooter contro furgone in via Settembrini: ferito un minorenne

Avrebbe tentato di sorpassare sulla destra un furgone con lo scooter, urtando il mezzo e venendo poi scaraventato sull’asfalto. È la prima ricostruzione dell’incidente avvenuto in via Settembrini, a Rimini, davanti all’ingresso del vecchio Pronto Soccorso.

Il giovane, in sella a un Honda SH, avrebbe urtato un Renault Traffic che si era fermato a pochi metri dal semaforo dell’attraversamento pedonale. Il ragazzo è stato sbalzato dallo scooter ed è rimasto a terra, riportando lesioni importanti. Immediato l’intervento del 118, arrivato con ambulanza e auto medica.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico è rimasto parzialmente bloccato per consentire i soccorsi e i rilievi.




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