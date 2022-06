CRONACA Rimini: scooterone si scontra contro un'auto sulla via Emilia

Rimini: scooterone si scontra contro un'auto sulla via Emilia.

Incidente sulla via Emilia, nel primo pomeriggio, nei pressi della Locanda San Marino. Uno scooterone stava uscendo da una stazione di servizio quando si è scontrato con una Seat Ibiza che si trovava in mezzo alla strada. L'impatto è stato molto violento, tanto che il motociclista è precipitato al suolo. Sul posto è intervenuto il 118 con un'auto medica. Il centauro è finito all'Ospedale, mentre rimane illesa la conducente dell'auto. Sul posto anche la Polizia Stradale per gestire il traffico.

