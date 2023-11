Rimini: scoperti lavoratori in nero e irregolarità, Cc sospendono 3 attività in provincia

I Carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Rimini, hanno eseguito controlli all'interno di 10 ditte, tre delle quali sono state poi sospese. A Rimini una attività di ristorazione, gestita da imprenditore italiano, che aveva un lavoratore non regolare, Sempre un ristorante in Valconca, che impiegava ben 4 lavoratori irregolari. Mentre a Cattolica in un cantiere edile gestito da imprenditore italiano, in cui sono state riscontrate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Complessivamente l'Arma ha elevato oltre 50.000,00 euro di sanzioni amministrative.

