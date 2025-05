Rimini, scoperto maxi deposito di droga in casa: arrestato 25enne, denunciata la madre

Era stato l’intenso odore di cannabinoidi a insospettire i residenti e far scattare la segnalazione alla Questura di Rimini. Da lì è partita l’indagine che ha condotto la Polizia di Stato all’arresto di un giovane di 25 anni, colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di sabato 3 maggio, gli agenti della Squadra Mobile, coadiuvati dalle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico, hanno fatto irruzione nell’appartamento segnalato. Una volta entrati, il forte odore di cannabis ha subito confermato i sospetti. Il ragazzo è stato trovato intento a porzionare un grosso panetto di hashish con un coltello da cucina.

All’interno dell’abitazione, trasformata in un vero e proprio magazzino dello spaccio, sono stati rinvenuti oltre 6 chili di marijuana e 3 di hashish, insieme a 7.300 euro in contanti, bilancini di precisione, macchine per il sottovuoto e materiale per il confezionamento. La scoperta è stata possibile grazie a un’attività mirata al contrasto della criminalità diffusa sul territorio cittadino.

Il giovane è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Rimini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della convalida. Denunciata in stato di libertà anche la madre convivente, ritenuta coinvolta nella detenzione dello stupefacente.