CRONACA Rimini: scovato arsenale lungo l'argine del Marecchia

Rimini: scovato arsenale lungo l'argine del Marecchia.

All'inizio dell'estate un passante aveva contattato il 112, segnalando la presenza di numerose armi abbandonate lungo l'argine del Marecchia. Nei pressi di via Nicolò a Rimini, gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile della Polizia avevano effettivamente constatato la presenza di un fucile, quattro carabine, una pistola mitragliatrice, due revolver, otto pistole semiautomatiche e di centinaia di munizioni di vario calibro. La scoperta di questo arsenale risale al 3 luglio, ma la notizia si appresa solo ora. In merito sono state interessate varie Questure d'Italia al fine di risalire alla proprietà delle armi, quasi tutte funzionanti e alcune delle quali con la matricola illeggibile. Sulla vicenda gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo, ma sono in corso accertamenti serrati finalizzati a individuare chi possa aver abbandonato così tante armi e munizioni e perché e se possano essere appartenute a soggetti legati alla criminalità comune o organizzata. A quanto risulta, le indagini della Squadra Mobile sembrerebbero aver stretto il cerchio attorno a dei possibili sospettati.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: