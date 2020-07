Rimini: scritte sui muri contro una donna, arrestato per stalking L'uomo è stato fermato mentre, tutto sporco di vernice, stava completando la scritta con il numero di telefono di lei

Rimini: scritte sui muri contro una donna, arrestato per stalking.

Stava scrivendo insulti con della vernice sul muro del condominio dove vive la donna divenuta la sua ossessione, quando è stato fermato dalla Polizia.

L’episodio è accaduto ieri mattina. L’uomo, un 50enne riminese, è stato bloccato dalle volanti della Questura, mentre, tutto sporco di vernice, completava la scritta, con il numero di telefono di lei. È stato arrestato per atti persecutori, minacce e resistenza. Già in passato avrebbe perseguitato la donna, una cittadina cinese di 52 anni, gridandole insulti e minacce in strada. L'uomo è stato anche denunciato per danneggiamento e imbrattamento del muro condominiale.



