ECONOMIA Rimini seconda provincia in Italia per crescita nell'artigianato digitale I dati dall'Osservatorio MPI di Confartigianato Emilia-Romagna. Tra il 2020 e il 2025 le imprese del comparto sono aumentate del 69,1%

Rimini seconda provincia in Italia per crescita nell'artigianato digitale.

Rimini è la seconda provincia italiana per crescita dell'artigianato digitale: tra il 2020 e il 2025 le imprese del comparto sono aumentate del 69,1%. Lo rileva il report 'Artigianato digitale e competenze nell'era dell'IA', elaborato dall'Osservatorio MPI di Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere-Infocamere, Inps ed Excelsior.

Alla fine del primo trimestre 2026 in Emilia-Romagna si contano 1.721 imprese artigiane digitali - attive tra programmazione, cybersicurezza, cloud computing e web scraping - pari all'1,5% dell'artigianato regionale, la seconda quota più alta in Italia dopo il Friuli-Venezia Giulia. Un'impresa digitale su cinque in regione è artigiana: le quote maggiori si registrano a Forlì-Cesena (30,1%, terza in Italia), Bologna (24,9%) e Ravenna (23,8%). Il settore occupa 3.220 addetti, l'8,3% dei 38.646 del digitale regionale.

Forlì-Cesena è prima in Italia per incidenza dell'artigianato sugli addetti del digitale (28,6%), Ravenna terza (24,5%). Tra il 2020 e il 2025 le imprese artigiane digitali sono cresciute del 15,4% a livello regionale, a fronte di un calo del 4,4% dell'artigianato nel complesso: oltre a Rimini spiccano Piacenza (+35%) e Forlì-Cesena (+34,6%). Il report lega la crescita alla diffusione dell'intelligenza artificiale: tra le piccole imprese la quota di chi la utilizza è passata dal 4,4% del 2023 al 14,2% del 2025.

Cresce però anche il fabbisogno di competenze: nel 2025 le aziende regionali hanno programmato 45.700 assunzioni di profili digitali avanzati, ma oltre la metà (56,1%) risulta difficile da reperire, contro una media nazionale del 50,8%.

"Investire nell'innovazione e nelle competenze digitali è una scelta strategica per il futuro delle imprese artigiane", osserva in una nota Davide Cupioli, presidente di Confartigianato Imprese Rimini, che sottolinea il lavoro di formazione svolto insieme a Regione e Camere di commercio. Per il segretario Gianluca Capriotti, il risultato riminese nasce anche dalla presenza di realtà come il Tecnopolo, il Campus dell'Università di Bologna ed Ecoarea.



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