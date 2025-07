CRONACA Rimini: segnala auto in sosta irregolare, ma viene multata per permesso disabili falso A Miramare, una donna è stata sanzionata con 330 euro dopo aver utilizzato il contrassegno di una parente deceduta. La Polizia Locale: “Sanzioni più dure per chi occupa abusivamente stalli riservati”

Ha chiamato la Polizia Locale per segnalare un problema di traffico causato da auto in sosta irregolare, ma alla fine è stata proprio lei a ricevere una sanzione. È quanto accaduto sabato sera a Miramare, dove una cittadina ha contattato la centrale operativa per denunciare un grave pericolo alla circolazione in una via nei pressi della Statale 16.

Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno constatato la presenza di due veicoli parcheggiati negli stalli riservati alle persone con disabilità. Uno era completamente privo di contrassegno, l’altro esponeva quello che inizialmente sembrava un regolare permesso per invalidi, rilasciato da un comune dell’entroterra riminese. Un controllo più accurato ha però rivelato che si trattava in realtà di una semplice fotocopia del documento originale.

Attraverso i dispositivi in dotazione, gli operatori hanno rapidamente individuato la proprietaria dell’auto, residente a poche decine di metri dal luogo del controllo. Gli agenti si sono quindi recati presso la sua abitazione, invitandola a raggiungere il veicolo per gli accertamenti. Sul posto, la donna ha ammesso che il contrassegno apparteneva a una parente disabile ormai deceduta. Di fronte all’evidenza dell’infrazione, la cittadina ha comunque reagito con stizza, contestando l’importo della multa e sostenendo di non meritare la sanzione, in quanto autrice della segnalazione che aveva richiesto l’intervento della pattuglia.

Ma la legge non fa sconti. Con l’entrata in vigore della Legge 117/2024, la sanzione per sosta abusiva negli stalli disabili è salita a 330 euro, con perdita di 4 punti sulla patente. È inoltre prevista la rimozione del veicolo se il proprietario non è presente al momento dell'accertamento.

