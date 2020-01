TRADIZIONI Rimini: sei pub fra le botteghe storiche, entra anche la Cappelleria Vitali

Rimini: sei pub fra le botteghe storiche, entra anche la Cappelleria Vitali.

Ora sono 16 le botteghe storiche ufficialmente riconosciute dal Comune di Rimini. Sette i nuovi ingressi avvenuti tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. L'ultima in ordine cronologico è la Cappelleria Vitali di via Bertola. Fra le new entry anche tre pub: il Copacabana, lo Shooters e il Lord Nelson, che così raggiungono il Rose & Crown, il Red Devil e l'Old Bull & Bush già presenti in elenco.

Queste attività storiche – precisa il Comune - possono sfruttare le agevolazioni previste ottenendo un contributo calcolato sulla base della TARI. Un’importante agevolazione economica a cui si aggiunge anche la soppressione del diritto di segreteria previsto per l'iscrizione, che ammontava a 150 euro, disposizione, approvata da una delibera di Giunta lo scorso aprile, che riconduce l'iscrizione nell'Albo delle Botteghe Storiche, all'unico costo dell'imposta di bollo nella misura di 16 euro.

Per ottenere l’iscrizione all'albo, attivo dal 2008, è necessario soddisfare tre condizioni principali:1. Svolgimento da almeno 50 anni continuativi della stessa attività, nello stesso locale (o area pubblica) e con le stesse caratteristiche originarie. 2. Radicamento nel tempo dell'attività, evidenziato da un "collegamento funzionale e strutturale degli arredi con l'attività svolta".3. Caratteristiche esteriori proprie della "Bottega Storica": nei locali o nell'area devono essere presenti "elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale", oppure "elementi particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo".

Questo l'elenco completo:

Galassi Confezioni SAS, piazza Tre Martiri 20

Eredi di Balducci Corrado di Balducci Roberto & C. SAS, via Aurelio Saffi 41

Gioielleria Burnazzi, corso d'Augusto 109

Copacabana, Rimini, via Messina 14

Shooters Pub, Rimini, viale Mantova 51/e

Lord Nelson Pub, Rimini, viale Regina Elena 71

Cappelleria Vitali, Rimini, via Bertola 5

Farmacia San Michele via Circonvallazione Occidentale 120/g

Trattoria Delinda, via Marecchiese 345

Pizzeria del Secolo, via Gambalunga 14/16

The Rose & Crown, viale Regina Elena 2

Red Devil, viale Regina Margherita 119

The Old Bull & Bush, viale Regina Elena 99/101

Elettroforniture Lucchi, via Giordano Bruno 33

Bar Ilde, via Covignano 245

Cappelli e C. SRL, via Emilia 119

