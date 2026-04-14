INCROCI A RISCHIO Rimini, semafori rossi ignorati: oltre 1.400 multe in 100 giorni Nonostante un lieve calo, i dati restano elevati nel 2026: “Una violazione che mette a rischio la vita”

Rimini, semafori rossi ignorati: oltre 1.400 multe in 100 giorni.

Passare con il semaforo rosso a Rimini resta una "cattiva abitudine" difficile da sradicare. Nelle prime quindici settimane del 2026 la Polizia Locale ha già elevato 1.405 sanzioni, un numero ancora significativo nonostante una lieve flessione rispetto agli anni precedenti. Un dato che impone una riflessione sul rischio concreto per pedoni, ciclisti e automobilisti.

Le immagini raccolte dagli impianti automatici mostrano veicoli che attraversano gli incroci ignorando il rosso, spesso evitando incidenti solo per pura casualità. In altri casi, però, si registrano sinistri anche gravi, confermando come questa violazione sia tra le principali cause di incidenti stradali.

Negli ultimi anni il trend è in crescita: 6.844 sanzioni nel 2024, salite a 7.009 nel 2025. Il confronto con il 2026 non è ancora completo, considerando che il picco si registra nei mesi estivi, ma il fenomeno resta preoccupante.

Sul territorio sono attivi sette impianti di rilevazione automatica, destinati a diventare otto con la riattivazione del dispositivo di via Melucci. Le sanzioni, previste dall’articolo 146 del Codice della Strada, vanno da 167 a 665 euro con decurtazione di sei punti patente, che raddoppiano per i neopatentati.

“Il numero di infrazioni rilevate - dichiara l’assessore alla sicurezza Juri Magrini - ci impone di mantenere alta l’attenzione su questo fronte. Il passaggio col rosso è tra le violazioni che mettono più a rischio la vita delle persone, chi è alla guida ha la responsabilità di rispettare le regole della strada, non soltanto per sé, ma per tutti coloro che condividono lo spazio dell’incrocio stradale, che è condiviso anche con pedoni e ciclisti.”

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