Rimini sempre più al centro dell'attenzione mediatica per ragioni economiche e sociali

Rimini in vetta alla graduatoria del caro-vita, in base ai dati Istat dell’inflazione relativi a luglio e la classifica delle città più care d’Italia stilata dall’Unione Nazionale Consumatori. L’inflazione tendenziale a Rimini ha raggiunto il +2,8%, il valore più alto a livello italiano. Un aumento che, tradotto in termini concreti, significa per una famiglia media un aggravio di spesa di circa 771 euro su base annua. Dopo Rimini, Bolzano e Belluno.

C'è poi la questione spiagge, insolitamente quasi vuote a ridosso del Ferragosto, e la flessione di presenze italiane nel mese di luglio. Questione che divide l'opinione pubblica tra chi vede "nell'aumento indiscriminato dei prezzi" la ragione del calo, e chi invece difende un’offerta con un rapporto qualità prezzo insuperabile. Si attendono in ogni caso i dati ufficiali.

Nel frattempo il Sindaco di Rimini rileva come sia cambiato il modo di fare vacanza”. “Spesso invece di fare una vacanza unica in estate, - osserva Jamil Sadegholvaad - il mese di ferie lo si spalma e lo si spezzetta in più vacanze, a volte di week-end. Il turista inoltre è sempre più alla ricerca di esperienze – fa notare - che non sono solamente la permanenza sul lettino”.

Nelle ultime ore, inoltre, a far piombare Rimini nell'occhio del ciclone anche il video, diventato virale su TikTok, di un giovane animatore romano che ha lasciato il lavoro in un hotel della città, per lo stipendio troppo basso e l'alloggio “ammuffito”. Pronta replica della Presidente di Federalberghi Patrizia Rinaldis: "Non si mette alla berlina – tuona - un albergatore, una località, un territorio".









