Rimini: senza biglietto sull'autobus, 26enne accoltella due controllore. Grave anche un bambino

Accoltellamento, nel tardo pomeriggio di sabato, sul filobus 11 della Start Romagna che stava procedendo da Riccione a Rimini. Due accertatrici hanno sorpreso un uomo sprovvisto di biglietto, ma durante la compilazione del verbale, questo ha estratto un coltello ferendo le donne al collo e alla spalla, sotto gli occhi terrorizzati dei viaggiatori. Sono seguiti momenti concitati che hanno costretto l'autista ad aprire le porte per far scendere l'accoltellatore alla fermata del Talassoterapico. Dopo aver tentato, invano, di fermare delle auto ha tentato di entrare all'interno di una vettura rischiando di essere investito. E' poi scappato a piedi. Intanto le controllore sono state curate sul posto, prima di essere trasferite all'ospedale “Bufalini” di Cesena. Le loro condizioni sono gravi. La Polizia di Stato si è messa subito sulle tracce del fuggitivo, e dopo un rocambolesco inseguimento è stato bloccato nei pressi di viale Pascoli. Durante la fuga l'uomo avrebbe accoltellato altre persone, tra cui un bimbo ora ricoverato in condizioni disperate all'ospedale. E' stato colpito alla carotide. L'uomo è risultato essere un cittadino extracomunitario di 26 anni; non sarebbe riconducibile ad ambienti terroristici. Non si esclude abbia agito sotto l'effetto di sostanze stupefacenti