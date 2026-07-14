Rimini, senza stipendio da mesi sale su una gru a 25 metri di altezza: trattative per ore

Un operaio egiziano di un cantiere di via Pindemonte è salito su una gru, a 25 metri di altezza, minacciando di gettarsi nel vuoto. Alla base di questo gesto, ci sarebbe il mancato pagamento dello stipendio, da parte della ditta subappaltatrice, da 4-5 mesi.

L'operaio è rimasto ore sulla gru, senza acqua né cibo dalla tarda mattinata fino alle 19:20. Alle 14 sono arrivati i negoziatori della Polizia di Stato, affiancando i Vigili del Fuoco e il 118, presente per le cure del caso considerati anche il forte caldo e le elevate temperature. Intorno alle 14.30 l'uomo, è sceso di qualche metro in un punto all'ombra, poi ancora per prendere due bottiglie d'acqua e delle sigarette che gli sono state portate, ma è risalito nel punto dove si trovava all'inizio. Secondo quanto trapela, decisivo per lo sblocco della situazione e stato il pagamento di quanto spettante all'uomo da parte della società.

Da tre mesi i lavoratori vivevano, mangiavano e dormivano in una baracca nei pressi del cantiere per la costruzione del nuovo asilo del parco Pertini, non avendo disponibilità economiche per un alloggio.

Il commento del Comune di Rimini: “Non v’è dubbio che quanto accaduto stamane presso il cantiere per la rigenerazione dell’asilo nido ‘Il Pollicino’, in via Losanna, meriti più che una riflessione. Innanzitutto il primo doveroso pensiero va ai lavoratori coinvolti e al ragazzo che, ancora adesso, porta avanti in prima persona e da ore su una gru la protesta. È una situazione potenzialmente molto pericolosa e ci auguriamo che tutto vada per il meglio. E occorre ringraziare ancora una volta tutti coloro i quali da stamane cercano di contribuire al buon esito della vicenda. Premesso tutto ciò, è necessario rimarcare adeguatamente il problema di fondo che i fatti mettono in rilievo; ed è un problema che chiama direttamente in causa il Consorzio Innova, referente formale dell’appalto pubblico e soggetto oggi contestato".

"Visto e considerato - scrive il Comune - lo sforzo economico messo in campo dagli Enti pubblici (fondi PNRR, Comune di Rimini) per la realizzazione della struttura d’infanzia e la conseguente puntualità nei pagamenti all’impresa, si giudica indispensabile da parte dell’appaltatore di fornire ogni chiarimento sulla questione sollevata, così come la rapida risoluzione del contenzioso con i lavoratori. Da parte di questa Amministrazione comunale si ribadisce la disponibilità a farsi parte attiva, così come prevede il Codice dei contratti pubblici, per la eventuale sostituzione dei pagamenti, versando direttamente il corrispettivo dovuto ai subappaltatori, detraendo poi l'importo dalle somme spettanti all'appaltatore principale".

In serata, prima del lieto fine, anche la presa di posizione del Consorzio Innova: "In relazione alla protesta avvenuta questa mattina presso il cantiere del Nuovo Asilo Nido "Il Pollicino" di via Losanna a Rimini, Consorzio Innova esprime anzitutto la propria sincera vicinanza al lavoratore coinvolto, auspicando che la situazione possa risolversi rapidamente e senza conseguenze per la sua incolumità. Al tempo stesso, il Consorzio ritiene doveroso fornire alcuni chiarimenti al fine di evitare ricostruzioni non corrette della vicenda. L'impresa AW Edilizia, datrice di lavoro del personale coinvolto nella protesta, non è una impresa associata al Consorzio Innova, ma opera nel cantiere in qualità di subappaltatrice della nostra impresa affidataria Costruzioni Italia, nel pieno rispetto delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Consorzio Innova precisa inoltre che, nell'ambito dell'appalto, tutti i pagamenti di propria competenza sono stati effettuati con assoluta regolarità, in alcuni casi anche anticipando le relative erogazioni rispetto ai tempi di incasso delle risorse PNRR, al fine di garantire la continuità dei lavori e sostenere la filiera delle imprese coinvolte. È tuttavia necessario evidenziare che la normativa in materia di contratti pubblici impone rigorosi controlli sulla regolarità contributiva e previdenziale delle imprese esecutrici. Tali verifiche, effettuate attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), costituiscono un presupposto indispensabile per la liquidazione dei corrispettivi previsti dalla legge. Dalle verifiche effettuate è emerso che AW Edilizia risulta non in regola con gli adempimenti contributivi previsti dalla normativa vigente. Tale circostanza ha impedito all'impresa affidataria Costruzioni Italia di procedere ai pagamenti nei confronti del subappaltatore, nel rispetto degli obblighi di legge. Pur in presenza di tali impedimenti normativi, Costruzioni Italia aveva manifestato la disponibilità ad individuare una soluzione che consentisse di anticipare parte delle somme dovute, in deroga alle ordinarie modalità operative e al solo scopo di favorire la rapida regolarizzazione della posizione del subappaltatore e consentire il pagamento delle spettanze ai lavoratori. Tale proposta, tuttavia, pare non sia stata accolta da AW Edilizia. Consorzio Innova respinge pertanto qualsiasi tentativo di attribuire responsabilità al Consorzio e all'Amministrazione Comunale per una situazione che trae origine da inadempimenti riconducibili a soggetti diversi e ribadisce la piena correttezza del proprio operato, svolto nel rigoroso rispetto della normativa vigente e con l'obiettivo prioritario di tutelare sia l'interesse pubblico sia i diritti dei lavoratori. Il Consorzio conferma infine la massima disponibilità a collaborare con il Comune di Rimini, con le Autorità competenti e con tutte le parti coinvolte affinché la vicenda trovi una rapida e positiva soluzione della vicenda e consentire l’ultimazione ormai prossima dei lavori".







