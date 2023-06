Rimini: senzatetto in coma al “Bufalini”, si sospetta un'aggressione

Un clochard 55enne di nazionalità ucraina è ricoverato in coma all'ospedale "Bufalini" di Cesena in conseguenza di gravi lesioni riportate alla testa. Non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella dell'aggressione, come riporta il Corriere Romagna. Mercoledì scorso, poco prima delle 11, una signora lo aveva notato a terra, vicino l'Arco d'Augusto, nel centro di Rimini; era sdraiato a terra, con la testa appoggiata a uno zainetto, e sembrava stesse dormendo. C'era un forte odore di alcol e due confezioni di vino in tetrapack che hanno fatto subito ipotizzare che il senzatetto fosse ubriaco. Gli agenti della Polizia locale, allertati dalla donna, hanno subito chiamato il 118. Stabilizzato sul posto è stato trasportato al pronto soccorso dell'Infermi di Rimini. Dagli accertamenti sarebbero state riscontrate lesioni compatibili ad un evento traumatico. I risultati degli esami hanno consigliato il suo immediato trasferimento al Trauma center del "Bufalini" di Cesena dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. La Polizia locale ha avvisato la procura che ha avviato gli accertamenti. Al momento non viene scartata nessuna ipotesi, visto che i traumi potrebbero essere stati provocati da un oggetto contundente.