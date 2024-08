CRONACA Rimini: sequestrata rete da pesca abusiva di 150 metri alla foce del Marecchia A trovarla i Sommozzatori della Guardia di Finanza. In corso le indagini per individuare i responsabili

Rimini: sequestrata rete da pesca abusiva di 150 metri alla foce del Marecchia.

Alla foce del fiume Marecchia, fra San Giuliano e Rivabella di Rimini, era nascosta una rete da pesca abusiva di 150 metri. A trovarla il Nucleo Sommozzatori della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini che hanno subito liberato in mare i pesci intrappolati all’interno.

Secondo le Fiamme Gialle, la rete rappresentava una grave minaccia per la fauna ittica locale e l’ambiente marino. Era segnalata da un sistema artigianale e grossolano difficilmente individuabile e posizionata in modo da catturare indiscriminatamente varie specie marine. La rete è stata sequestrata e presta verrà distrutta.

Ora sono in corso indagini per individuare i responsabili, che rischiano severe sanzioni previste dal codice penale e dalla normativa in materia di pesca. L’operazione è stata effettuata durante un’azione di pattugliamento notturno delle acque costiere, mirata a garantire la tutela dell'ecosistema marino e a prevenire attività di pesca non autorizzata.

