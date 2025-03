Rimini, sequestrate 70 mila euro di banconote false: spuntano anche dollari contraffatti

La Guardia di Finanza di Rimini ha sequestrato 1.617 banconote false, per un valore complessivo di circa 70 mila euro, nell’ambito di un’operazione contro il “falso monetario”.

I tagli più diffusi sono da 50 e 20 euro, ma tra le banconote contraffatte sono stati trovati anche 750 dollari statunitensi, segno della portata internazionale del fenomeno.

Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Rimini con il supporto della Banca d’Italia e dell’Interpol, si sono concentrate sulla ricostruzione della filiera del falso e su eventuali collegamenti con reati avvenuti in provincia. La circolazione delle banconote contraffatte è stata rilevata soprattutto nelle località turistiche come Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica, con un utilizzo diffuso in supermercati, centri commerciali, stazioni di servizio, sagre e festival.

Tra le banconote sequestrate, spiccano 840 pezzi da 50 euro per un valore di 42 mila euro, 503 banconote da 20 euro (10.060 euro in totale) e 151 da 100 euro (15.100 euro complessivi). Sono stati trovati anche quattro tagli da 200 euro e una singola banconota da 500 euro. Il contrasto alla falsificazione monetaria resta una priorità per la Guardia di Finanza, impegnata nella tutela del mercato dei capitali e della fiducia dei cittadini nei sistemi di pagamento

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: