GUARDIA DI FINANZA Rimini: sequestrati 5000 giocattoli e prodotti di Halloween non sicuri

Rimini: sequestrati 5000 giocattoli e prodotti di Halloween non sicuri.

La Guardia di Finanza di Rimini ha sequestrato circa 5.000 giocattoli e articoli di Halloween non sicuri in tre negozi di bigiotteria e chincaglieria, due a Riccione ed uno a Cattolica. Le attività, gestite da cittadini originari del Bangladesh, vendevano merce priva delle etichettature indicanti la provenienza o i canali di importazione, delle indicazioni sulla composizione o sui materiali utilizzati per la fabbricazione e delle avvertenze circa le corrette modalità di utilizzo o su eventuali rischi connessi ad un uso improprio.



Le Fiamme Gialle hanno disposto in sequestro in via amministrativa degli articoli e la segnalazione dei rappresentanti legali alla Camera di Commercio. La sanzione prevista per le trasgressioni può arrivare a un massimo di 26mila euro. In corso accertamenti sulla ricostruzione della filiera di approvvigionamento della merce, apparentemente di origine cinese.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: