Rimini: sequestrati 7000 articoli contraffatti per la vendita in spiaggia

Attività intensa della Guardia di Finanza di Rimini per contrastare l'abusivismo e la fabbricazione di articoli illeciti, principalmente venduti dagli ambulanti sulle spiagge. I controlli hanno riguardato 12 esercizi commerciali con sede a Rimini, Riccione e Cattolica, e hanno portato alla denuncia di 8 responsabili.









Oltre 7000 gli articoli sequestrati nel primo ciclo di interventi, tra contraffatti e non sicuri. Si tratta in prevalenza di orecchini, collane, bracciali, altri articoli di bigiotteria, giocattoli, borse riportanti marchi riprodotti illecitamente (Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Yves Saint Laurent), t-shirt, non conformi alle norme europee e prive di indicazioni sui rischi per la salute. Nell'ambito delle attività le Fiamme Gialle hanno anche aiutato un uomo di origini giordane a rintracciare moglie e figlia perse per strada a Riccione, perlustrando la zona in poco tempo fino al ritrovamento dei familiari.

Nell'ambito dei controlli antidroga sono state invece fermate 200 persone in periodo estivo con sequestri di hashish, marijuana e cocaina, che hanno portato alla denuncia di 7 persone.