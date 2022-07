CRONACA Rimini: sequestrato chiosco ambulante crepes, mancato permesso e scarso igiene

Rimini: sequestrato chiosco ambulante crepes, mancato permesso e scarso igiene.

È stato posto sotto sequestro venerdì 22 luglio nel pomeriggio dal personale della Polizia Locale di Rimini un rimorchio utilizzato da un operatore ambulante come chiosco per la preparazione e la vendita di crepes e operativo da giorni a Marina Centro, nella zona di viale Beccadelli a ridosso del Parco del mare. Una posizione di pregio e molto frequentata, ma abusiva in quanto non aveva l'autorizzazione. Questo è stato sufficiente a far scattare il sequestro. Un altro problema riscontrato in seguito dagli agenti: la condizione della merce, conservata in precarie condizioni igieniche. Anche gli alimenti dunque sono stati sequestrati, compresi 15 kg di crema di colore scuro e bianca non identificata poiché priva di etichette. Il venditore è stato sanzionato per aver violato le norme per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, ma sono in corso anche altri accertamenti in merito alla vendita di liquori, alla mancanza del libro degli ingredienti e per il mancato aggiornamento della cassa fiscale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: