Rimini: sfondano una porta laterale e rubano circa 100 cellulari ai Malatesta

Questa notte, verso le ore 3:00 circa, dei malviventi hanno sfondato con un furgone targato Italia una porta laterale di servizio in alluminio molto facile da aprire, dell'Ipercoop Malatesta di Rimini. Non sono state rotte vetrine, perché i cellulari erano stipati in un piccolo magazzino e ne sono stati rubati circa 100.

I ladri, per guadagnare la fuga, hanno costruito una barriera con i carrelli del supermercato e sono scappati a bordo di un'auto. Appena è scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i Carabinieri che acquisiranno appena possibile le immagini delle telecamere.