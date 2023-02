CRONACA Rimini: Sgabuzzini 'travestiti' da camere e molto sporco. Chiuso Hotel Villa Derna [fotogallery] Decine di ospiti che stavano soggiornando hanno dovuto sloggiare

Scattano i sigilli per l’Hotel Villa Derna di Rimini in di viale Leopardi. Polizia locale, polizia di Stato e vigili del fuoco lunedì 13 febbraio si sono adoperati per chiudere la struttura. Decine di ospiti che stavano soggiornando hanno dovuto sloggiare. Spazi angusti, ripostigli adibiti a camere da letto e tanta sporcizia. Condizioni igieniche pessime anche nella cucina e negli spazi comuni. Questa la situazione trovata all'interno della struttura alberghiera.

