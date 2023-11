POLIZIA DI STATO Rimini: sgomberata l'Area "Ex Dama"

La Polizia di Rimini ha effettuato in mattinata lo sgombero dell'Area "Ex Dama". Un intervento scaturito dopo la segnalazione dei residenti, che avevano notato che la zona era stata occupata da alcuni soggetti sbandati. Gli agenti hanno trovato segni di bivacco all'interno, rintracciando 6 persone straniere. Per loro è scattata una denuncia per il reato di invasione di edifici e l'allontanamento dalla struttura. A due degli occupanti è stato inoltre notificato il decreto di espulsione. L'area è stata riconsegnata ai proprietari al termine delle operazioni di bonifica.

