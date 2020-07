Rimini: sgomberato stabile, 4 persone vivevano nel degrado

Ancora uno sgombero di un immobile abbandonato stamane, nel riminese, dove quattro persone vivevano in una situazione di degrado e carente igiene. La Polizia di Rimini, assieme ai vigili, e' entrata in un edificio in viale Pinzon 34 a Bellaria, dopo che nei giorni scorsi il proprietario aveva avvisato le forze dell'ordine su "strani movimenti notturni all'interno dell'immobile". Dentro vivevano quattro cittadini rumeni, tre uomini e una donna, gia' piu' volte denunciati per il reato di invasione di terreni ed edifici. I quattro sono stati sgomberati e denunciati di nuovo. Il proprietario, fa sapere la Polizia, ha assicurato che provvedera' nei prossimi giorni a sigillare gli ingressi per evitare il ripetersi di episodi simili.