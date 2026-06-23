Rimini Shopping Night: negozi aperti e eventi ogni mercoledì

Conto alla rovescia per la nuova edizione della Rimini Shopping Night, l'appuntamento che da 11 anni anima le serate estive del centro storico. A partire da mercoledì 24 giugno, il cuore della città tornerà a trasformarsi ogni settimana in un grande spazio urbano dedicato a shopping, cultura, intrattenimento e socialità.

L'iniziativa, coordinata da CNA Rimini con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Federalberghi, coinvolgerà oltre 200 attività commerciali tra negozi, botteghe, ristoranti e pubblici esercizi, che prolungheranno l'orario di apertura fino a tarda sera. Un format consolidato che, come si legge in una nota, la scorsa estate ha richiamato oltre 90mila persone, con una media di circa 8mila presenze ogni mercoledì.

Il programma prevede concerti, musica dal vivo, dj set, spettacoli itineranti, mostre, aperture serali dei musei, visite guidate a piedi e in bicicletta e iniziative dedicate alle famiglie. Torneranno anche "Artigiani al Centro by Night" in piazza Tre Martiri e il mercatino per bambini "Ricordi in Soffitta".

Spazio inoltre all'enogastronomia, con degustazioni e menù dedicati alle specialità romagnole, mentre il sistema alberghiero cittadino promuoverà gli appuntamenti agli ospiti delle strutture ricettive.

Per il sindaco Jamil Sadegholvaad la manifestazione rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e operatori privati, capace di valorizzare gli investimenti realizzati nel centro storico e rafforzare il ruolo del commercio come presidio di comunità. Un concetto condiviso da CNA e Federalberghi, che vedono nella Shopping Night uno strumento di promozione economica, turistica e culturale dell'intera città.







