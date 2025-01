FIOCCO AZZURRO Rimini: si chiama Ryan il primo nato del 2025 Una bimba invece l'ultima nata del 2024, Costanza

Si chiama Ryan il primo nato dell'anno 2025. È venuto alla luce all' una e 24 minuti del primo gennaio, pesava 2 chili e 770 grammi. Residente a Rimini e di nazionalità italiana. Accolto da mamma Diana e papà Federico. Così come da tutto il reparto del'Ospedale Infermi di Rimini. Una bimba invece l'ultima nata dell'anno: la piccola Costanza è nata alle 22:44 del 31. Pesava 3305 grammi, anche lei residente a Rimini, accolta da mamma Carlotta e papà Angelo. Un evento che ha portato il totale delle nascite del 2024 a 2375, in calo rispetto all'anno precedente, quando erano venuti al mondo 2425 bambini.

