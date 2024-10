ECOSISTEMA URBANO Rimini si conferma nel 2024 nella top 20 delle città più green d’Italia e guadagna due posizioni Il capoluogo ai vertici per ztl e isole pedonali, bene anche le performance per uso efficiente del suolo, per il fotovoltaico pubblico e per numero di alberi (33) per abitante

Rimini si conferma nel 2024 nella top 20 delle città più green d’Italia e guadagna due posizioni.

Rimini si conferma tra le città più ecologiche d’Italia nella classifica di Ecosistema urbano 2024 di Legambiente, pubblicata da Il Sole 24 Ore. Salita al 12° posto su 106 capoluoghi, la città mostra miglioramenti significativi: è al primo posto per estensione delle zone a traffico limitato e terza per le isole pedonali.

Rimini è anche nella top 20 per efficienza nell’uso del suolo e per numero di alberi per abitante, con un balzo alla 19ª posizione. Bene anche i dati sulla mobilità: crescita nel trasporto pubblico e stabilità nelle piste ciclabili. Tuttavia, la qualità dell’aria resta in chiaroscuro, con un calo della concentrazione di Pm10 ma un aumento dei giorni con superamenti di ozono.

Infine, come città turistica, Rimini fatica nella gestione dei rifiuti, con un’alta produzione pro capite nonostante l'influsso dei visitatori.

