Rimini: si finge corriere e ruba 70mila euro di capi firmati, arrestato al casello

Furto da 70mila euro di capi firmati all'azienda Ferretti - Aeffe di San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini. Fingendosi un corriere, il ladro è riuscito a farsi consegnare 47 colli di abiti firmati e a mettersi in fuga in direzione dell'A14. Poco prima del casello, però, il furgone è stato fermato dai carabinieri di Cattolica e il ladro arrestato. Si tratta di un 28enne residente a Napoli comparso ieri mattina davanti al gip, che ha deciso per gli arresti domiciliari in attesa del processo.