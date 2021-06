Rimini: si igienizza con alcol e accende sigaretta: senzatetto avvolto dalle fiamme

È accaduto tutto in un pochi istanti. Un 50enne, un senza fissa dimora italiano, questa mattina stava chiedendo l'elemosina all'ingresso del Santuario Madonna Della Misericordia, nel pieno centro di Rimini, quando dopo aver acceso una sigaretta si è trovato avvolto dalle fiamme. Poco prima – è stato ricostruito – si era igienizzato le mani con dell'alcol contenuto in una bottiglia. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza, un'auto medicalizzata e i Vigili del fuoco. L'uomo è parso subito in gravi condizioni ed è stato trasportato in ospedale. Poi da qui – viste le ustioni di terzo grado - si è reso necessario il trasferimento in elicottero al reparto grandi ustionati del “Bufalini” di Cesena.