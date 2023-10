OMICIDIO Rimini: si indaga sulla morte di una 78enne, forse legata all'incidente del figlio La donna è stata uccisa con un'arma bianca. Il figlio era stato trovato a bordo strada con il cranio fracassato

Sarebbe stata uccisa con un'arma bianca, probabilmente un coltello, la donna di 78 anni trovata morta stamattina in un condominio di Rimini, al piano interrato di una palazzina in via del Ciclamino - una traversa di via Coriano. La polizia è al lavoro, per capire cos'è successo. Si esclude una rapina, perché la donna aveva con sé la borsa. Una delle piste su cui sta lavorando la polizia è l'incidente di cui era rimasto vittima quest'estate il figlio, che abita nello stesso condominio, in un appartamento vicino.

Venne infatti ritrovato in coma al margine della strada con il cranio sfondato e secondo i legali della famiglia si poteva supporre un'aggressione. E' ancora ricoverato anche se ha ripreso conoscenza. La famiglia abita in un tranquillo condominio in periferia almeno da una ventina di anni.

