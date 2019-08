Rimini: si perde per strada in stato confusionale. Soccorso dalla Polizia Stradale

È stato probabilmente il troppo caldo a giocare un brutto scherzo a un 70enne che si è perso nella mattinata di ieri a Rimini. L'uomo, durante un viaggio in macchina, si era ritrovato in forte stato confusionale nelle vie di Rimini Nord, incapace di riconoscere il luogo dove si trovasse o di uscire dall'auto. Una situazione che ha fatto preoccupare la figlia, che ha prontamente allertato la Polizia Stradale. Dopo essere riusciti a contattare il 70enne gli agenti lo hanno rintracciato in Via Orsoleto e hanno prestato soccorso. La figlia, che si trovava a Bologna, è immediatamente rientrata a Rimini per incontrare il proprio genitore, che è uscito dalla vicenda sano e salvo.