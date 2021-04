Rimini si prepara ad accogliere i turisti in sicurezza

Rimini si prepara all'estate: “Siamo pronti – si legge nella nota di Federalberghi Rimini e VisitRimini – per accogliere i turisti in sicurezza”. Anche quest'anno, spiegano, gli ombrelloni saranno posizionati a grande distanza come nell'estate 2020 con i lavori di preparazione iniziati già settimane fa.









Non solo le spiagge, al via della stagione tutta la città di Rimini sarà pronta a garantire la sicurezza. Dai ristoranti alle attività all'aperto. Anche gli alberghi, i locali e le attività commerciali, aggiungono le due associazioni, stanno lavorando con grande attenzione su questo tema.

Per quanto riguarda le recenti iniziative riportate sulla stampa relative a un'aggregazione temporanea di strutture ricettive che autocertificano comportamenti virtuosi in materia di tutela della salute, Federalberghi e VisitRimini le ritengono un'iniziativa controproducente per la reputazione della destinazione.