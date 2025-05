SPETTACOLO AEREO Rimini si prepara all'Air Show 2025: attesa per le Frecce Tricolori Appuntamento domenica 11 maggio dalle ore 15. Fitto programma di esibizioni nei cieli e sorprese

Rimini si prepara alla bella stagione in modo spettacolare, tra evoluzioni in volo e adrenalina. Domenica 11 maggio l'Air Show 2025. Tutti con il naso all'insù per ammirare le acrobazie mozzafiato dei piloti di aerei, tra velivoli tecnologici e d'epoca. Punto di riferimento: piazzale Kennedy, con inizio dalle ore 15.

Ma il 'palcoscenico' della giornata sarà il cielo sopra la spiaggia adriatica. Grande attesa per le Frecce Tricolori: al momento è confermata la presenza a Rimini, nonostante l'incidente delle scorse ore a Pantelleria che ha coinvolto tre aerei causando il ferimento di uno dei piloti.

Sarà un pomeriggio ricco di sorprese, dai sorvoli ai paracadutisti, dalle esibizioni acrobatiche alle dimostrazioni. Per i più curiosi un simulatore di volo a disposizione del pubblico. Diverse le istituzioni che collaborano all'evento. Ci sarà anche il 7° Reggimento elicotteri dell'Esercito AVES “Vega” con base a Rimini.

Nel servizio le interviste a Paolo Pari (direttore Rimini Air Show 2025) e al tenente colonnello Alfredo Pellegrino (15° Stormo Aeronautica Militare)

