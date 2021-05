Rimini si prepara all'estate: ombrelloni distanti, delivery in spiaggia, aperti fino alle 22

A giorni la nuova ordinanza balneare del Comune di Rimini che regolerà l'attività degli oltre 230 stabilimenti sulla spiaggia a partire dal prossimo 29 maggio. Si conferma il maggiore spazio per gli ombrelloni: 18 metri quadri minimi ad ombra per la zona nord, 15 metri quadri per quella sud, mentre tra gli stabilimenti 99 e 130, dove la fascia di arenile è più corta e c'è una maggiore presenza di hotel e di turisti, la superficie minima è fissata a 12 metri quadri.

Confermati anche quest'anno, come l'anno scorso, l'estensione dell'orario di servizio fino alle ore 22 e la possibilità di ricevere il cibo in delivery sotto l'ombrellone: già una dozzina i ristoranti di spiaggia che hanno presentato domanda.

Per quanto concerne gli sport, quelli individuali, come racchettoni, o in acqua potranno essere praticati con il distanziamento di almeno due metri. Per le aree gioco per bambini sarà indicata una capienza massima. In ottica green, confermati anche il divieto di vendita e distribuzione di bevande in bicchieri e con cannucce di plastica usa e getta, e il divieto di fumare sulla battigia. Quest'ultimo divieto, però, è solitamente poco rispettato. Aumenta poi il numero di stabilimenti autorizzati ad accogliere animali, sono 150. Infine, nelle spiagge libere si conferma l'obbligo di piantare l'ombrellone ad almeno 5 metri dal vicino e di posizionare lettini o teli ad almeno 1,5 metri dagli altri bagnanti, ad esclusione dei conviventi.

