CRESCE L'ATTESA Rimini si prepara alla visita del Papa: messa in Cattedrale con monsignor Zuppi L'arcivescovo: "L'incontro con Leone XIV ci aiuta a incontrare gli altri". Tanti i fedeli presenti, testimonianza della crescente partecipazione all'organizzazione dell'evento

Un’occasione fondamentale per riscoprire la comunione ecclesiale, un’attesa che va affrontata preparando il proprio cuore attraverso la preghiera e l’abbandono di narcisismo e aggressività. La comunità cattolica di Rimini si avvicina alla storica visita di Papa Leone XIV del 22 agosto con la Santa Messa in Cattedrale presieduta dal presidente della Cei, l’arcivescovo Matteo Zuppi.

Un’omelia appassionata, quella del cardinale, che ha sottolineato come accogliere il Pontefice significhi abbracciare l’insegnamento di Gesù. “L'incontro con Papa Leone ci aiuta ad incontrare gli altri. La vita, tutta la vita è attesa. Con noi sentiamo anche i tanti che non conosciamo, ma che cercano, gli assetati che chiedono acqua perché nel deserto non c'è. Ma se c'è la sete, lo sappiamo, vuol dire anche che c'è l'acqua, anche se non la conosco o non so dove trovarla”, ha detto monsignor Zuppi.

Riprendendo alcuni dei temi più cari a Papa Leone, dalla pace disarmante e disarmata alla carità, Zuppi ha esortato la comunità a non essere semplice spettatrice della storia, ma a trasformarsi in un luogo di accoglienza e di amore concreto. “Accogliendo Papa Leone accogliamo Pietro e accogliamo Gesù”, ha detto il vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi, ai tanti fedeli presenti in Cattedrale: una testimonianza della crescente partecipazione all’organizzazione dello storico evento, che si riflette anche nel rapido aumento delle adesioni dei volontari.

L’attesa per il Santo Padre cresce anche a San Marino: è entrata nel vivo la macchina organizzativa anche sul Titano per l’arrivo del Pontefice, il primo a visitare la Repubblica dopo Benedetto XVI nel 2011.

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