CRONACA Rimini, si presenta al processo con un coltello in borsa. Denunciata

Doveva presenziare a un processo al Palazzo di Giustizia ma, all'ingresso, è stata fermata dal suono dei metal detector. È accaduto nella tarda mattinata di oggi. La donna, una trentottenne di origini straniere dimorante in Morciano di Romagna (Rn), aveva in borsa un coltello a serramanico a punta. La donna è stata denunciata per porto abusivo di armi. Ai militari non ha fornito nessuna giustificazione sul possesso dell’arma che è stata sottoposta a sequestro.





