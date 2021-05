Rimini: si ribalta in auto con i figli. Mamma e bimbi al Bufalini di Cesena FOTOGALLERY

Brutto incidente ieri verso le 19.00 per una donna a bordo di una utilitaria con i suoi due bambini. Stava lasciando Rimini diretta a Montescudo quando sulla via omonima, all'altezza del civico 318, ha improvvisamente perso il controllo dell'auto, volando letteralmente per diversi metri. La Lancia Y ha saltato il fosso di scolo al lato della strada, abbattuto un albero e ha carambolato finendo ribaltata lungo una recinzione. Sul posto sono intervenute due ambulanze e una medicalizzata per un primo soccorso. La Polizia Locale di Rimini ha sentito i testimoni per ricostruire la dinamica. I feriti sono stati portati al Bufalini di Cesena.