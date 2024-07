TURISMO Rimini si riconferma regina dell'estate: meta preferita in Italia Soddisfatti gli albergatori e gli operatori balneari per i flussi del periodo

Rimini si riconferma regina dell'estate. Una consacrazione che arriva nel primo vero weekend di caldo, con temperature da record. Sole e afa favorevole per chi è in spiaggia, ma che preoccupano soprattutto per le persone piu' fragili.

Sul fronte del turismo ottime notizie per gli operatori: secondo un’analisi dell’Osservatorio Italiano Jfc, infatti, Rimini è la destinazione balneare per eccellenza dell’estate 2024. Seguono Jesolo e San Vito lo Capo. La città porta a casa il risultato in un weekend frenetico di arrivi e partenze, tra turisti italiani e stranieri.

Tra albergatori e stabilimenti balneari soddisfazione per i flussi dell'ultimo periodo. E si spera per le prossime settimane. "La stagione è partita, anche se in ritardo - ha detto Patrizia Rinaldis - aiutati anche dagli eventi sportivi. Altro elemento favorevole, è partito il mercato internazionale grazie all'aumento dei voli. Un turismo internazionale che sopperisce a quello italiano"

Nel servizio l'intervista a Patrizia Rinaldis (presidente Federalberghi Rimini)

