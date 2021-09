Rimini: si sente male in acqua, muore un 60enne al bagno 129

Nuova tragedia del mare, questa volta all'altezza del bagno 129 di Rimini. Nel pomeriggio di lunedì un uomo stava nuotando quando si è sentito male. Subito scattato il soccorso da parte del salvataggio, che lo ha portato a riva a ha iniziato le manovre di rianimazione. Sul posto poi una ambulanza del 118 e una auto medicalizzata per proseguire con il massaggio cardiaco, ma non c'è stato nulla da fare. L'uomo, intorno alla sessantina, è deceduto. Sul posto la Capitaneria di Porto per l'identificazione in attesa del magistrato per la constatazione del decesso.