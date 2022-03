Rimini: Sigep, negato accesso a imprenditore Zanetti, non aveva il super green pass

Abbiamo semplicemente seguito la legge: è la replica di Italian Exhibition Group, organizzatore della Fiera Sigep di Rimini, dedicata alla gelateria artigianale, pasticceria, panificazione e caffè, alle proteste dell'imprenditore Martino Zanetti, Presidente di Hausbrandt che ha riferito di essersi visto negare l'accesso alla manifestazione poiché sprovvisto di super green pass. Quanto avvenuto dice l'imprenditore "è gravemente lesivo della libertà individuale e fortemente limitativo del diritto di poter fare impresa in un Paese 'democratico'. Si dimostra un comportamento scandaloso da parte di Sigep, che, conclude Zanetti, non ha voluto trovare alcuna possibilità di confronto. "Italian Exhibition Group in una nota si limita ad osservare di "aver semplicemente adempiuto alle prescrizioni di legge e che non è nella sua disponibilità contravvenire a norme vigenti su tutto il territorio nazionale".