Rimini: sigilli all'Hotel Bavaria ospitava persone abusivamente [fotogallery].

Nel pomeriggio di mercoledì la Polizia Locale di Rimini ha chiuso l'Hotel Bavaria in viale Brenta a Rivabella, che ospitava persone senza nessuna licenza o titolo autorizzativo. Nella struttura, trovata in precarie condizioni igienico sanitarie, alloggiavano 12 persone. Alloggiavano in 6/7 camere del residence, in modo stabile, e hanno dovuto abbandonare la struttura che non era in possesso di alcun tipo di licenza e autorizzazione per l’esercizio di affitta camere o residence.

Così come non è stata trovata alcuna pratica antincendio richiesta e attiva. Condizioni che hanno portato gli agenti, autorizzati dal Pubblico Ministero, a procede immediatamente alla chiusura della struttura. Sono in corso attualmente ulteriori verifiche nei confronti dei proprietari.

