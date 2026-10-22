ONORIFICENZA CIVICA Rimini, Sigismondo d’Oro 2026 a Marinella De Luca e al Campo Lavoro Missionario Il riconoscimento premia l'impegno nella cultura e nella solidarietà. L'annuncio del sindaco Sadegholvaad, cerimonia il 19 dicembre al Teatro Galli.

Rimini, Sigismondo d’Oro 2026 a Marinella De Luca e al Campo Lavoro Missionario.

Il Sigismondo d’Oro 2026 sarà assegnato alla professoressa Marinella De Luca e al Campo Lavoro Missionario di Rimini. Lo ha annunciato il sindaco Jamil Sadegholvaad, sottolineando il valore della cultura e della solidarietà. De Luca si distingue per l’insegnamento e la divulgazione della cultura classica; il Campo Lavoro Missionario, attivo dal 1980, per i progetti di aiuto alle popolazioni più povere, con migliaia di volontari coinvolti. La cerimonia si terrà sabato 19 dicembre al Teatro Galli.

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